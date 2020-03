Tiental gemeenten sluiten aan bij werking schakelzorgcentrum Vilvoorde

De eerstelijnszones van de regio's Grimbergen en Druivenstreek sluiten zich aan bij de werking van het schakelzorgcentrum in het voormalig Van Helmontziekenhuis in Vilvoorde. Dat wordt klaargemaakt om 60 coronapatiënten op te nemen.

Het schakelcentrum van Vilvoorde is bedoeld ter ontlasting van de ziekenhuizen AZ Jan Portaels in Vilvoorde en UZ Brussel. Hier zullen mensen terecht kunnen die niet ziek genoeg zijn om doorverwezen te worden naar deze ziekenhuizen en patiënten die na een ziekenhuisopname nog onvoldoende hersteld zijn om terug te keren naar huis. Indien nodig kunnen hier ook niet-COVID-19-patiënten worden opgenomen. De 60 bedden in het Vilvoords centrum zijn in de loop van de week operationeel.

"Binnen de eerstelijnszone Druivenstreek, bestaande uit Zaventem, Kraainem, Wezembeek-Oppem, Overijse, Tervuren en Hoeilaart is beslist dat men in een leegstaand woonzorgcentrum in Overijse een satellietpost zal oprichten voor een 25-tal patiënten. De algemene coördinator voor het schakelcentrum in Vilvoorde zal die functie ook waarnemen voor deze satellietpost. In de regio Grimbergen is geen nieuw centrum gepland", aldus Vilvoords burgemeester Hans Bonte.