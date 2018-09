Tientallen kilo's drugs in beslag genomen op luchthaven

Gisteren werden 3 personen onderschept met drugs. Een 72-jarige man uit Nederland vervoerde drugs in zijn lichaam. Hij had een 80-tal boleta's met cocaïne ingeslikt. Een 23-jarige Nederlander die wilde vertrekken naar Punta Cana, werd betrapt met 27 XTC-pillen in zijn bagage. De drugs zaten verstopt in de dubbele bodem van zijn 2 koffers.

Een 58-jarige Duitser, die landde uit Dubai via Rio de Janeiro, vervoerde 3 kilogram cocaïne in zijn bagage. Vanochtend was het weer prijs. Een 24-jarige Nederlandse vrouw die aankwam met de vlucht uit Punta Cana, had 2 kilogram cocaïne in haar bagage.

Voor de 4 feiten wordt een onderzoeksrechter gevorderd, het parket vraagt dat de verdachten onder aanhoudingsbevel worden geplaatst.