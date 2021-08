Tijdelijke brug maakt oversteek werfzone Woluwelaan veiliger voor fietsers

Fietsers en voetgangers kunnen de werfzone aan de Woluwelaan in Machelen sinds vandaag oversteken via een tijdelijke brug. “We willen de veiligheid van de zachte weggebruikers garanderen”, verduidelijkt Vlaams minister Lydia Peeters. De brug blijft staan tot het einde van de werken.

De herinrichting van de Woluwelaan veroorzaakt niet alleen hinder voor het autoverkeer, maar ook voor het fietsverkeer. “We hebben twee omleidingen uitgestippeld voor fietsers”, verduidelijkt Vlaams minister van Openbare Werken en Mobiliteit Lydia Peeters, “maar we willen niet alleen veilige routes rond de Woluwelaan garanderen. We willen ook een veilige en vlotte verbinding creëren tussen het centrum van Machelen en de industriezone. Daarom hebben we een tijdelijke brug ter hoogte van het kruispunt met de Budasteenweg en de Bergstraat geplaatst voor fietsers en voetgangers.”

De werkzaamheden aan de Woluwelaan gingen in januari al van start. “De fietsbrug kon toen nog niet geplaatst worden, omdat ze middenin de werfzone zou uitkomen” voegt Peeters toe. “Nu is de zone zo goed als afgewerkt.” De brug zal in principe blijven staan tot het einde van de werkzaamheden. In het voorjaar van 2023 zou de herinrichting volledig afgerond zijn.