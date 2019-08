Tjokvol programma tijdens zevende Gordelfestival

Volgende week zondag, op 1 september, is er de zevende editie van het hoogfeest van de Vlaamse groene rand: het Gordelfestival. Ook deze keer betekent dat volop sporten en genieten voor jong en oud. Focusgemeente is dit jaar Dilbeek. Vanmorgen werd via een persconferentie in het provinciaal domein van Huizingen het programma toegelicht.

Nieuw dit jaar is dat het Gordelfestival nog meer jongeren en tieners bij het familiefeest wil betrekken. Getuige daarvan is de gloednieuwe Urban Village die in focusgemeente Dilbeek centraal zal staan. Jongeren kunnen er onder meer bmx-fietsen. “Ik kan me voorstellen dat tieners er eens gaan kijken met het idee om er vijf minuten te blijven plakken, maar dat ze er een half uur later nog altijd rondlopen,” aldus burgemeester van Dilbeek Willy Segers (N-VA). Segers is maar wat trots dat zijn gemeente de focusgemeente mag zijn. “Dilbeek is geschiedkundig een Gordelcentrum, dit is dus letterlijk en figuurlijk waar de Gordel thuis komt,” zegt hij.

Organisatoren Flanders Classics en vzw De Rand werkten een uitgebreid programma uit. Vanuit Dilbeek starten tal van wandel- en fietstochten en er is ook een jogging. Voor jong en oud is er een heleboel animatie: zo is er een baby- en kidsdorp en een heuse skywatch. Die brengt je tot op een hoogte van 50 meter, met een geweldig uitzicht als gevolg.

#LikeMe

Ook in en rond het provinciedomein van Huizingen valt er heel wat te beleven. Zo zijn er -net als in Dibeek- heel wat optredens. Ook daar zal heel wat jong geweld op af komen: “We hebben #LikeMe kunnen strikken,” zegt gedeputeerde voor Provinciedomeinen Ann Schevenels (Open VLD). “Meer moet ik daar niet aan toevoegen, want die band is momenteel immens populair.” Ook juf Roos, een zangeres uit Nederland, staat op de affiche. “Ook zij is geweldig populair. Het wordt haar eerste optreden in Vlaanderen.”

'Volgende editie gegarandeerd'

Uittredend Vlaams minister van Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA) liet op de persconferentie nog weten dat de vrijwaring van het Gordelfestival deel uitmaakt van de regeringsonderhandelingen met Open VLD en CD&V. Dat zou betekenen dat het festival in 2020 (de vroegere edities van de Gordel en de zeven Gordelfestivals samen) aan de veertigste editie toe is.

Het volledige programma van het Gordelfestival vind je op www.gordelfestival.be.