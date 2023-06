Tobias uit Overijse studeert af aan KASK met groots opgezette modeshow

De kans is groot dat je de komende dagen naar de proclamatie gaat van één van je kinderen. Bij creatieve schoolrichtingen hoort daar vaak een toonmoment bij. Tobias Van Nieuwenhove uit Overijse studeert dit jaar af in de richting mode aan het KASK in Gent. In een groots opgezette modeshow toont hij samen met zijn medestudenten de zelf ontworpen creaties.