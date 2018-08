Toekomst FC Cristalboys verzekerd dankzij burgemeester en echtgenote

Op 15 augustus 2002 stapte burgemeester Eddie De Block in het huwelijksbootje met Marleen Van Belle. Er volgde een ongezien volksfeest voor heel Merchtem. Iedereen kreeg gratis frieten, een hapje en een drankje. Een paar duizend mensen tekenden present. Wat Eddie en Marleen na al die jaren niet zijn vergeten, is dat vele vrijwilligers van FC Cristalboys het hele feest toen in goede banen hebben geleid. "En nu kunnen we iets moois terugdoen," zegt burgemeester De Block. "De eigenaar van de terreinen wilde het perceel van zo'n kleine 2 hectare en de kantine verkopen. Ik overlegde samen met mijn echtgenote en we hebben de terreinen en de kantine gekocht. Dat geeft nu rechtszekerheid aan FC Cristalboys."



‘Nauw aan het hart’

FC Cristalboys is gehuisvest op landbouwgrond, maar de site -een oefenterrein, een voetbalterrein en een kantine- heeft een bestemming als 'recreatie met een uitdovende functie'. “Als nieuwe eigenaars kunnen wij die functie van het perceel zolang de voetbalclub bestaat, bestendigen. Waarom kocht de gemeente het perceel niet? Eddie De Block: "Dat ligt moeilijk: je kan van de gemeente niet verwachten dat ze overal gronden van clubs gaat opkopen. Daarom namen we nu zelf het initiatief voor de club die ons zeer nauw aan het hart ligt."



‘Grote familie’

De Block is al van voor hij in 2000 burgemeester werd, clubarts bij FC Cristalboys. Hij was er voordien ook keeper. "Het is één grote familie,” zegt hij. "Ik kom graag naar de wedstrijd kijken, van aan onze 'Tafel 7' in de kantine. Daar komt elke keer een bont gezelschap samen, waar tussen pot en pint gelachen wordt. FC Cristalboys is ook een club waar ze nog spelen voor een 'bonnetje', pistolet met kipkap en een kaaskroket." De club is met andere woorden zijn tweede thuis.



De aankoop van de terreinen en kantine door het echtpaar De Block-Van Belle is geen verkiezingsstunt, want Eddie De Block is zelf geen kandidaat meer voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hij stopt eind dit jaar na 18 jaar burgemeesterschap. "Het geeft me ook meer tijd om naar Cristal Boys te gaan,” lacht De Block. "Ik wens hen echt nog een heel mooie toekomst toe en zal blijven supporteren met hart en ziel. En ik blijf clubarts."



FC Cristalboys is al meer dan 40 jaar gevestigd aan Sleeuwagen en telt 85 spelers verdeeld over 2 mannenploegen, een veteranenploeg en een damesploeg. Daarnaast zijn er ook heel wat niet-spelende supporters. Het supporterslokaal van FC Cristal Boys is al jaar en dag 'Café Pandoerken' bij Willy Wijnants, alias 'Den Bizon' die ook al vele jaren de club sponsort en een warm hart toedraagt.