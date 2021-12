Toekomstige burgemeesters Machelen en Bever leggen eed af

In het provinciehuis in Leuven hebben Kristof Cattie en Jean-Pierre De Groef de eed afgelegd als burgemeester. Cattie vervangt vanaf Nieuwjaar Dirk Willem als burgemeester van Bever. Jean-Pierre De Groef neemt de sjerp in Machelen over van Steve Claeys.

De burgemeesterswissel in Bever werd bij het bestuursakkoord aan het begin van de legislatuur vastgelegd. Na drie jaar neemt Kristof Cattie de sjerp over van Dirk Willem. De 37-jarige postbode was de voorbije jaren eerste schepen in de piepkleine Pajotse faciliteitengemeente.

In Machelen mag Jean-Pierre De Groef vanaf 1 januari de sjerp weer omdoen. De Groef was achttien jaar lang burgemeester van de gemeente, maar werd na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 buitenspel gezet. In het voorjaar belandde Machelen in een politieke crisis. N-VA blies de meerderheid met CD&V en Open VLD op, waardoor de gemeente onbestuurbaar werd. Zo wordt De Groef van het kartel Samen Vooruit na drie jaar opnieuw burgemeester. Hij volgt Steve Claeys op, die de afgelopen maanden de gemeente leidde.

Ook Gooik krijg volgend jaar een nieuwe burgemeester. Simon De Boeck neemt de fakkel over van Michel Doomst. De voordrachtsakte zou te laat zijn ingediend, waardoor De Boeck voorlopig de eed als burgemeester nog niet heeft afgelegd.