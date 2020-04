Toelaten van bezoek in woonzorgcentra stuit op onbegrip: “Het leidt tot totale chaos”

De Nationale Veiligheidsraad kondigde gisteren aan dat woonzorgcentra opnieuw beperkt bezoek mogen ontvangen. Het gaat per bewoner om één vaste persoon. Maar de versoepeling van de maatregel doet de wenkbrauwen fronsen. Armonea, dat in onze regio meer dan tien woonzorgcentra uitbaat, houdt de deuren bijvoorbeeld dicht. "Het leidt tot totale chaos en brengt de veiligheid in het gedrang", aldus de rusthuisuitbater.

Enkele uren na de Nationale Veiligheidsraad gisteravond uitte Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) al zijn twijfels rond de nieuwe maatregel. “Het bezoek aan woonzorgcentra en andere voorzieningen moet heel doordacht gebeuren”, aldus Beke. “Laat ons daarom de beslissing uitstellen en bezoek in de woonzorgcentra in overleg met de sector goed voorbereiden. Het is te belangrijk om dit niet snel-snel te doen.”

Ook vanuit de sector zelf stoot de versoepelde maatregel op onbegrip. Koepelorganisatie Zorgnet-Icuro noemt de mogelijkheid om bezoek te ontvangen ‘totaal onverantwoord’. Virologen vroegen dan weer om meer overleg. Armonea, dat in onze regio onder meer woonzorgcentra in Gooik, Wemmel, Dilbeek en Vilvoorde uitbaat, heeft al aangekondigd dat het de deuren van zijn woonzorgcentra voorlopig niet opent.

“We kunnen en willen de richtlijn niet volgen omdat we ervan overtuigd zijn dat deze tot totale chaos zal leiden en de veiligheid in onze voorzieningen in het gedrang zal brengen”, aldus Armonea in een bericht op sociale media. “We zijn ons ervan bewust dat dit geen aangename beslissing is, maar stellen zoals steeds de veiligheid en gezondheid van iedereen in onze voorzieningen op de eerste plaats.”

Eerste minister Sophie Wilmès (MR) verdedigde in De Ochtend op Radio 1 de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad. “De situatie in de woonzorgcentra is onmenselijk. Er moest iets gebeuren. Ik begrijp de bezorgdheid vanuit de sector, maar de eenzaamheid weegt zwaar door voor de oudere mensen. Het gaat bovendien om een mogelijkheid, maar is zeker geen verplichting voor de woonzorgcentra.”