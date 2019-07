Het toerisme in Vlaams-Brabant blijft groeien. 2019 is goed op weg om beter te doen dan het recordjaar 2018. In de eerste drie maanden steeg het aantal overnachtingen met 4%. “We zijn daarmee de beste leerling van Vlaanderen. Vooral de Belg ontdekt steeds vaker onze toeristische troeven”, zegt gedeputeerde Monique Swinnen.

In de eerste drie maanden waren er in Vlaams-Brabant meer dan 460.000 overnachtingen. Een stijging met 4% in vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers Toerisme Vlaanderen. Het aantal aankomsten en overnachtingen in onze provincie is daarmee de sterkst stijgende in Vlaanderen.

"Vlaams-Brabant heeft heel wat te bieden, zowel voor bezoekers uit binnen- of buitenland. Ze komen voor ons bier, voor een bezoek aan Leuven of om te fietsen en te wandelen door onze groene landschappen" zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor toerisme.

Steeds meer Belgen ontdekken Vlaams-Brabant als toeristische bestemming. Zij hebben in de eerste drie maanden van dit jaar 20.000 meer overnachtingen geboekt in vergeljking met 2018, goed voor een stijging van 9,5%. Verder is er ook een opvallende stijging voor toeristen uit Spanje, Italië en de Verenigde Staten. De sterke cijfers van Vlaams-Brabant gaan in tegen de kleine terugval van het aantal overnachtingen op Vlaams niveau.

"Toerisme Vlaams-Brabant werkt de laatste jaren nauwer samen met de gemeenten via een thematische aanpak. Deze formule blijkt aan te slaan. Zowel de toeristen, de gemeenten als de ondernemers zijn tevreden en gaan verder op de ingeslagen weg", aldus nog Monique Swinnen.