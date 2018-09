Tonnage- en snelheidsbeperking Brusselsesteenweg opnieuw opgeheven

In Vilvoorde mag er opnieuw zwaar verkeer over de Brusselsesteenweg. De provincie schorste voor de tweede keer het verbod dat de stad daarvoor invoerde.

Volgens de stad Vilvoorde is de Brusselsesteenweg in een te slechte staat ter hoogte van de wijk Lenterik. Daarom voerde het al twee keer een snelheids- en tonnagebeperking in. Vrachtwagens mochten er niet meer rijden, ander verkeer moest zich beperken tot een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur.

Bedrijven in de buurt waren het niet eens met de beperkingen en trokken naar de provincie. Die fluit de maatregelen die de stad Vilvoorde invoerde terug. Het is nu aan het stadsbestuur om opnieuw aan te tonen dat de Brusselsesteenweg ter hoogte van Lenterik wel degelijk in slechte staat verkeert.