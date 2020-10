Topeconoom Fons Verplaetse is overleden

Fons Verplaetse, de voormalige gouverneur van de Nationale Bank en één van de architecten van het Belgische herstelbeleid in de jaren 80, is overleden. Verplaetse woonde in Beersel. Hij stierf op 90-jarige leeftijd aan de gevolgen van COVID-19.

Fons Verplaetse werd geboren in het Oost-Vlaamse Zulte, maar woonde bijna heel zijn leven in Beersel. Hij ging in 1953 aan de slag bij de Nationale Bank. Achttien jaar later werd hij door toenmalig premier Wilfried Martens gevraagd om het economische herstelbeleid van de regering mee uit te werken. Verplaetse was van 1983 tot 1987 kabinetschef van premier Martens. Sinds 1989 stond Verplaetse aan het hoofd van de Nationale Bank. Als gouverneur bereidde hij ons land voor op de invoering van de euro. In 1999 ging hij op pensioen.

Archieffoto