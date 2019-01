Tot 15 centimeter sneeuw verwacht, verkeershinder blijft uit

Tegen 6 uur heeft de sneeuwzone Vlaams-Brabant bereikt. De neerslag kan intens zijn en kan ervoor zorgen dat de wegen snel een laagje sneeuw krijgen, ook al is er preventief gestrooid.Daar waar sneeuw valt dalen de wegdektemperaturen waarbij deze onder het vriespunt kunnen dalen wat voor gevaarlijk gladde wegen kan zorgen.

Agentschap Wegen en Verkeer volgt de situatie op de voet en zal uitrijden om sneeuw te ruimen en extra zout te strooien waar nodig. Een aangepaste rijstijl is zeker aangewezen, want bij een grote hoeveelheid sneeuw kunnen de preventieve smeltmiddelen wegspoelen. Hou rekening met langere reistijden of stel je verplaatsing uit.

Thuiswerkalarm afgekondigd

In Vlaams-Brabant geldt code oranje tussen 6u en 18u. Daardoor wordt automatisch ook het thuiswerkalarm afgekondigd. Dat moet werkgevers en werknemers toelaten om op grote schaal beroep te doen op thuiswerk en zo de verkeersstroom te verminderen.

Rustige ochtendspits

Het belooft een rustige ochtendspits te worden in onze regio. De verkeershinder situeert zich meer in Oost- en West-Vlaanderen. "In het centrum van het land verloopt de spits voorlopig voorspoedig. Er is minder sneeuw daar, maar duidelijk ook minder verkeer op de weg," zegt verkeersexpert Hajo Beeckman. Rond 8u00 stond er ongeveer 60 kilometer file. Op een gemiddelde werkdag is dat vaak het dubbele.

Weinig hinder voor De Lijn

Ook De Lijn ondervindt momenteel weinig hinder van de sneeuwval in Vlaams-Brabant. Vooral in de Vlaamse Ardennen en de rest van Oost-Vlaanderen zijn buslijnen ingekort. Ook in West-Vlaanderen zijn er problemen op enkele buslijnen. "De sneeuw valt bij een temperatuur nipt boven het vriespunt waardoor een zeer natte variant op het wegdek valt en er smelt ontstaat," meldt Noodweer Benelux.

Geen problemen op Brussels Airport

Het vliegverkeer op Brussels Airport ondervindt geen hinder door het winterweer. Er zijn wel vertragingen omdat vliegtuigen moeten ontijsd worden. Alle start- en landingsbanen zijn vrijgemaakt van sneeuw. Brussels Airport roept passagiers wel op om tijdig naar de luchthaven te vertrekken.