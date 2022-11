Totale uitverkoop Makro-warenhuizen gaat van start

Vandaag start de totale uitverkoop van de nond-foodafdeling in de Makro-warenhuizen in ons land, ook die in Sint-Pieters-Leeuw en Machelen. Intussen hebben meerdere kandidaten zich gemeld om de noodlijdende winkelketen over te nemen.

Tot gisteren konden kandidaat-overnemers van Makro en Metro zich melden. Het bedrijf vroeg in september bescherming aan tegen zijn schuldeisers. De winkels zitten al een hele tijd in slechte papieren. “We hebben meerdere ernstige biedingen ontvangen op verschillende onderdelen van de activiteiten van het bedrijf”, zegt gerechtsmandataris Nick Peeters aan VRT NWS. “Of Makro of Metro samen worden overgenomen, is nog niet uitgemaakt. De beslissing over de overname zelf ligt bij de rechtbank en hangt af van meerdere factoren.”

Wie de potentiële overnemers zijn is nog niet duidelijk. Eerst wordt het personeel ingelicht. Vandaag start de uitverkoop van de warenhuizen in Sint-Pieters-Leeuw en Machelen, met kortingen tot 20 procent. De uitverkoop loopt tot eind deze maand, de winkels zouden al zeker tot het einde van het jaar open blijven. De opbrengsten van de uitverkoop zullen in eerste instantie gebruikt worden om de lonen van het personeel te betalen.