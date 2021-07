Tour Elentrik tovert elektriciteitskasten om tot kunstwerken

Lokale en professionele kunstenaars toverden afgelopen jaar 25 nutsvoorzieningskasten in Opwijk om tot heuse kunstwerken. Langs die street artwerken is een route van 16 kilometer uitgestippeld. “Op deze manier brengen we kleur in het straatbeeld”, stelt schepen van Cultuur Jan Couck.