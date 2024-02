Tournée Minérale gaat van start: maand zonder alcohol

Voor de achtste keer organiseert De Druglijn Tournée Minérale. De campagne roept iedereen op om in februari, voor het eerst of opnieuw, een maand geen alcohol te drinken.

Vanaf de eerste editie in 2017 was het enthousiasme van Tournée Minérale groot. Meer dan 120.000 Belgen schreven zich in. De redenen om mee te doen waren heel uiteenlopend: om te werken aan de gezondheid, om te zien of de uitdaging vol te houden was, om kankeronderzoek te steunen.

“Dat er goede redenen zijn om een maand geen alcohol te drinken is duidelijk. Dat zijn trouwens geen loze woorden. De Universiteit van Gent deed een onderzoek bij de deelnemers van vorig jaar. 9 op de 10 zei minstens één van de voordelen ervaren te hebben”, klinkt het bij Tournée Minérale.

De campagne is intussen uitgegroeid tot een begrip. Wij gingen op onderzoek door onze regio om te zien of ook jij meedoet aan Tournée Minérale. Vanavond in ons Nieuws.