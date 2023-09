Autoconstructeur Toyota ontwikkelt nieuwe wagens in Zaventem, voor het eerst gaat het om een volledig nieuw model. Het Toyota R&D centrum is normaal gezien zwaar beveiligd en gesloten voor buitenstaanders. Maar naar aanleiding van de lancering van een nieuwe wagen, was de pers voor één keertje welkom.

Toyota lanceert nieuw model dat van a tot z in Zaventem ontworpen is

In het Toyota R&D centrum in Zaventem wordt de nieuwe generatie van de Toyota C-HR ontworpen. Dat is het eerste model van Toyota dat van a tot z in Zaventem wordt uitgedacht. Dit najaar wordt het model gelanceerd.

De nauwe samenwerking van het hoofdkantoor van Toyota in Japan met lokale Europese actoren leidde tot grotere projecten in Europa waarbij de lokale ontwikkelingscapaciteit en verantwoordelijkheid in België uitbreidde. Die evolutie zorgde er nu voor het eerst voor dat een volledige wagen wordt ontworpen in Zaventem.

Een blik achter de schermen zie je in ons nieuws.