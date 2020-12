Tractoren lichten Affligemse straten op

De lichtstoet van De Boerkes is een jaarlijkse traditie tijdens de kerstmarkt van Essene. Door de strenge maatregelen rond evenementen en samenscholingen werd de kerstmarkt geannuleerd en dus zouden ook de verlichte tractoren van de Boerkes dit jaar in de schuur blijven staan. Alles werd afgetoetst met de provinciegouverneur, politie en schepencollege. In totaal brachten 47 tractoren licht en kerstsfeer in heel Affligem.

"Het is het eerste evenement dat dit jaar nog kan doorgaan en ook het laatste. Iedereen is tevreden dat hij nog een keer mag buitenkomen”, zegt Marc Bornauw, voorzitter van De Boerkes Affligem. “We zijn heel fier dat de gemeente aan ons gedacht heeft om samen de inwoners van Affligem een warm moment te bezorgen."