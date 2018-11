Trajectcontrole E40 werkt nog altijd niet

De trajectcontrole op de E40 tussen Sterrebeek en Bertem werkt nog altijd niet. Normaal moest die al sinds juni van dit jaar actief zijn, maar vijf maanden later is nog altijd niet alles in orde.

Volgens het Agentschap Wegen en Verkeer komt de vertraging door een contract met de Federale Wegpolitie dat nog niet klaar is. Daarvoor moesten nog ijkingen en keuringen gebeuren. Een concrete timing is er niet, maar Wegen en Verkeer hoopt dat dit jaar nog alles in orde komt.

De trajectcontrole is zeven kilometer lang en loopt van net voor de afrit Sterrebeek tot aan de afrit Bertem. De bouw ervan was technisch een moeilijke klus. Op de autosnelweg staan dynamische verkeersborden die op drukke momenten andere maximumsnelheden dan de vertrouwelijke 120 kilometer per uur aangeven. Als die maximumsnelheid aangepast wordt, moesten ook de trajectcontroles kunnen volgen.