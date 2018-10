Transportbedrijf als dekmantel voor internationale drugstrafiek

Het Brusselse parket eist twaalf jaar cel tegen de zaakvoerder van een transportbedrijf uit Zaventem die op grote schaal drugs vanuit Zuid- naar Noord-Europa zou hebben getransporteerd. Bij gerechtelijke onderzoeken in Griekenland en België werd meer dan 1,3 ton cocaïne, hasj en cannabis in beslag genomen. De zaakvoerder werd in Griekenland al veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf.

Nadat de Griekse autoriteiten de drugstrafiek op het spoor waren gekomen, werd in januari 2016 een onderzoek in ons land opgestart. De federale gerechtelijke politie viseerde de zaakvoerder van een transportbedrijf uit Zaventem en voerde verschillende observaties uit en luisterde een resem telefoongesprekken af. Daaruit bleek dat de drugs via verborgen ruimtes in vrachtwagens vanuit Zuid-Europa naar onder meer Duitsland en het Verenigd Koninkrijk werden gesmokkeld, via tussenstops in het bedrijf in Zaventem. Verschillende transporten werden door de politie onderschept, goed voor een vangst van 1,2 ton drugs. Bij een huiszoeking werd nog eens 100 kg hasj aangetroffen. Het parket eist zware straffen voor tien verdachten in de zaak.

De zaakvoerder uit Zaventem riskeert 12 jaar cel. Tegen negen andere verdachten vorderde de openbaar aanklager straffen van 3 tot 6 jaar cel. De advocaten van de beklaagden zijn misnoegd dat het merendeel van hun cliënten niet aanwezig is op het proces. Verschillende verdachten zitten momenteel in het buitenland in de cel en kunnen volgens het parket niet naar ons land worden overgebracht.