Treinreizigers Liedekerke krijgen hulp in postkantoor bij aanvraag abonnement

In het postkantoor van bpost in Liedekerke kunnen treinreizigers vanaf december geholpen worden bij het invullen van de formulieren om een abonnement of een verminderingskaart aan te vragen. Het gaat om een proefproject.

NMBS wil tegen het einde van het jaar meer dan veertig loketten sluiten. Ook in het station van Liedekerke verdwijnt het loket. “We zetten meer en meer in op digitale oplossingen”, vertelt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman, “maar in Saint-Ghislain en Liedekerke starten we vanaf 1 december met een proefproject in samenwerking met bpost.”

Treinreizigers kunnen hulp vragen in het postkantoor bij het invullen van de formulieren om een abonnement of een verminderingskaart aan te vragen. De verschillende aanvragen worden door bpost naar de klantendienst van NMBS gestuurd. Die rondt de aanvraag samen met de betrokken reiziger af. “Deze samenwerking lijkt mij nuttig om in het bijzonder de dienstverlening voor oudere mensen of minderbedeelden te verbeteren”, juicht minister van Mobiliteit Georges Gilkinet het proefproject, dat in de loop van volgend jaar geëvalueerd wordt, toe.

Foto: NMBS