Triomfboog in kasteelpark van Gaasbeek triomfeert weer na restauratie

In het kasteelpark van Gaasbeek is de restauratie van de monumentale neoklassieke triomfboog afgerond. Het gaat om één van de meest markante bouwwerken in het park in de Lennikse deelgemeente.

De eerste steen van de triomfboog werd gelegd in 1805. “Maar het bouwwerk was pas klaar in 1813”, vertelt Tess Thibaut, communicatieverantwoordelijke van het Kasteel van Gaasbeek. “Opdrachtgever voor de triomfboog was de meest merkwaardige kasteelheer van Gaasbeek, Paul Arconati”.

De voorbije decennia raakte de boog stilaan overwoekerd door klimop. “Daardoor kreeg hij het uitzicht van een pittoreske ruïne”, zegt Thibaut, “maar een uitgebreide restauratie mochten we niet langer uitstellen, want de bakstenen raakte erg aangetast en de stabiliteit werd ondermijnd.” Ondertussen is de restauratie voltooid. Ook het Barokpaviljoen werd recent gerestaureerd. De Sint-Gertrudiskapel staat nog tot dit najaar in de steigers. Eind deze maand sluit ook het Kasteel van Gaasbeek zelf voor een grote restauratiecampagne die zal duren tot 2023. Het parkdomein en de Museumtuin blijven wel toegankelijk voor bezoekers.