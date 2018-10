Trucker die fietsende politieman aanreed had dubbel rijverbod

De vrachtwagenchauffeur die woensdag in Anderlecht een politieagent op de fiets uit Dilbeek aanreed, had al 2 rijverboden. De agent overleefde de klap niet.

Het ongeval vond afgelopen woensdag plaats rond 15u40 in de Wayezstraat in Anderlecht. Een 28-jarige politieman was na zijn werk op weg naar zijn huis in Dilbeek, toen hij werd aangereden door een vrachtwagen. De jonge agent overleefde de klap niet.

Volgens het parket van Brussel was de chauffeur niet onder invloed van drugs of alcohol, maar had hij recent wel twee keer een rijverbod gekregen. De man zelf houdt vol dat hij niet op de hoogte was van die rijverboden. In ieder geval is zijn rijbewijs nu opnieuw ingetrokken.