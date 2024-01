Afgelopen week was het opnieuw prijs in de Remekerstraat in Wemmel. In het doodlopend straatje, duidelijk aangegeven door een verkeersbord, reed opnieuw een trucker door die zijn GPS-toestel blindelings volgde. Hij reed zich vast in het wegje in natuurgebied Beverbos. De gemeente heeft er genoeg van. “Je mag van een professioneel chauffeur toch verwachten dat die de verkeersregels kent”, zegt burgemeester Walter Vansteenkiste.

Buurtbewoners in de Remekerstraat keken vrijdagochtend raar op toen een vrachtwagenbestuurder door de straat laveerde en zich vervolgens vastreed. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. De bewoners kaartten de situatie al langer aan en begrijpen niet waarom bestuurders het smalle doodlopende wegje blijven gebruiken, ondanks de verkeersborden. “We gaan dit opnieuw bespreken in het schepencollege en bekijken of we het nog duidelijker kunnen aangeven dat het doodlopend is. Maar eerlijk gezegd: ik heb geen medelijden met die chauffeurs. Hoe is het mogelijk dat ze toch doorrijden? Het gaat telkens ook om sluipverkeer”, zegt Vansteekiste.

In samenwerking met buurgemeente Asse heeft Wemmel ook in de Obberg een tractorsluis geplaatst. “Ook die straat is doodlopend, maar ook hier rijden voertuigen soms gewoon door. De tractorsluis is zelfs al beschadigd. We hebben inmiddels camera’s besteld om ook het doorgaand verkeer, dat in heel wat wegen in de gemeente niet moet zijn, te kunnen controleren. We zullen ze inzetten op plaatsen zoals deze waar er je dus niet mag én bovendien ook niet kan doorrijden”, aldus Vansteenkiste.