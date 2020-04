Tuincentra bereiden zich voor op heropening

Een groot deel van de handelszaken moet gesloten blijven tot en met 3 mei. Tuincentra en doe-het-zelfzaken mogen vanaf dit weekend wel opnieuw openen. Momenteel bereiden uitbaters en personeel zich voor op de heropening, want door de strikte regels moeten er aanpassingen gebeuren.

Bij Groendekor in Sint-Pieters-Leeuw zijn ze alvast tevreden met de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad. “Veel langer had de situatie niet moeten duren voor ons en onze collega’s, want dat zou gepaard gaan met serieuze faillissementen”, zegt Hugo De Waegeneer van tuincetrum Groendekor. “Wij zijn ongeveer zo’n dertig procent van ons seizoen verloren.”

Het Leeuwse tuincentrum treft heel wat veiligheidsmaatregelen voor de heropening van zaterdag. Winkelkarretjes worden ontsmet, bezoekers zullen slechts mondjesmaat worden binnengelaten en moeten afstand bewaren en er komen extra kassa’s om de stroom van betalende klanten te spreiden. “We vragen aan de klanten dat ze er geen daguitstap van maken en enkele essentiële aankopen doen”, aldus De Waegeneer, “daarnaast vragen we om het bezoek te beperken tot een dertigtal minuten.”