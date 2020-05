TUINHIEREN – Gemengde border opfrissen en aanleggen.

In de derde aflevering van #TUINHIEREN neemt Mark Demesmaeker een ietwat verwilderd bloemenperk onder handen. Ook last van? Wel hieronder vind je enkele tips om zo’n gemengde border op te frissen en opnieuw aan te leggen.

Deel 1: Scheuren en herplanten vaste planten.

Wat heb je nodig?

spa/spitvork - hark

compost of bodemverbeteraar

Hoe ga ik tewerk?

Na verloop van tijd gaat je bloemenperk er wat ‘verwilderd’ bijliggen. Sommige planten beginnen té veel plaats in te nemen, of omgekeerd: er beginnen gaten te vallen omdat sommige planten het niet goed doen.

Daarom is een verjongingskuur af en toe nodig.

Vandaag gaan we een aster (Aster novea ‘Purple Dome’) die al jaren op dezelfde plaats staat scheuren. In het midden van de struik groeit hij niet meer, maar aan de buitenzijde is hij nog heel vitaal. Deze vitale stukken gaan we uitplanten.

Met de spa graven we heel de kluit op. In dit geval zitten we met een stevige blok aarde waardoor met de hand scheuren onmogelijk is. Geen nood, met de spa lukt het even goed. Niet bang zijn om te steken, al lijkt het wat barbaars…

We leggen de uitgestoken plantjes apart.

De grond waarin de jonge plantjes komen maken we goed los en mengen we met compost of in de handel verkrijgbare bodemverbeteraar. Zo brengen we humus in de grond en die zorgt ervoor dat voedingsstoffen en water goed vastgehouden worden.

We planten opnieuw op dezelfde diepte, drukken goed aan met de voet om de wortels goed contact te laten maken met de grond en geven water.

Allicht heb je nog wat plantjes over. Die kan je weggeven aan buren, familie of vrienden. Ze zullen er blij mee zijn!