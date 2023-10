Tunnelwerken in Brussel leiden tot veel verkeershinder

Eén van de tunnels waarin gewerkt wordt, is de Naamsepoorttunnel. Daar wordt asbest verwijderd. “Daarvoor is die tunnel twee weken volledig afgesloten. We kunnen geen enkel risico nemen als het gaat om asbestverwijdering”, zegt Inge Paemen van Brussel Mobiliteit. Het verkeer wordt omgeleid waardoor files hier nog langer zijn dan normaal.

Ook het tunneldak van de Baljuw- en de Vleurgattunnel wordt verstevigd. Richting Ter Kameren moet het verkeer bovengronds omrijden via de Livornostraat. Richting het centrum blijft verkeer mogelijk in de Baljuwtunnel, maar wel via één rijstrook. De Baljuw- en de Vleurgattunnel worden elke nacht volledig afgesloten van 22 tot 6 uur. Dit komt bovenop de werkzaamheden aan IJzer, waar bovengronds wordt gewerkt. Daarom is de uitrit IJzer van de Rogiertunnel afgesloten.

De werken wekken de nodige frustraties op bij chauffeurs, zo blijkt uit de reportage die je ziet in ons nieuws.