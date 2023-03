Turnvereniging Nut & Vermaak blaast 100 kaarsjes uit met groots spektakel

In Buggenhout in Oost-Vlaanderen heeft turnvereniging Nut & Vermaak haar 100ste verjaardag gevierd. De club telt heel wat leden uit onze regio. Maar liefst 350 turners mochten dit weekend opdraven in een machtig turnspektakel.

Salto's en koprollen op ‘I've Only Begun To Fight’ van Natalia, de gymnasten van turnvereniging Nut en Vermaak uit Buggenhout doen het allemaal. Tijdens twee spektakelshows geven zo'n 350 turners het beste van zichzelf. En dat is voor wie het niet gewoon is toch wat extra. De turnclub organiseert om de twee jaar zo'n spektakelshow. En naast de turn- en showelementen, mogen ook licht- en geluidseffecten niet ontbreken. Omdat de club dit jaar z'n 100ste verjaardag viert, mag het trouwens allemaal wat spectaculairder.

“Het maakt het spectaculair omdat het ononderbroken is, de show gaat eigenlijk heel de tijd door”, zegt voorzitter Renate De Neef. “Het is ook met heel veel belichting, een hoog showgehalte en ook kledij. Het is ook uniek dat je het recreatieve op deze manier kan brengen."