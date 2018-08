Tussen Pot en Pint: Gregory Vermoesen kiest voor Vlaams Belang Beersel

In ons zomermagazine Cocktail blikken we een hele zomer lang vooruit naar de verkiezingen. Iedere week kan u kijken naar 'Tussen Pot en Pint', een zomerreeks waarin nieuwe kandidaten in de politiek praten over zichzelf, hun ambities en verwachtingen.