In Sint-Pieters-Leeuw organiseerde de Leeuwse dans- en gymclub zaterdag een open tornooi. Turners konden zich bewijzen op de grote trampoline en de dubbele mini-trampoline. Voor de 13-jarige Tuur uit Sint-Pieters-Leeuw en de 16-jarige Janne uit Vlezenbeek was het een debuut. RINGtv Sport volgde hen.

Zo’n 300 turners gaven het beste van zichzelf in Sint-Pieters-Leeuw. Onder hen ook Tuur Wieleman en Janne Devos. Beiden namen voor het eerst deel aan een tornooi. “Een wedstrijd brengt altijd spanning met zich mee. Een thuismatch kan voordelig zijn, maar voor eigen mensen strijden is ook niet evident,” weet voorzitter Natasja De Tobel. “Ze hadden er vooral zin in en dat is het belangrijkste.”

In RINGtv Sport zie je hoe Tuur zich op de grote trampoline naar de zesde plaats sprong en Janne in haar categorie naar de 14de plaats.