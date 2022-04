Tv-schermen gaan op zwart voor buitenspeeldag

Vandaag is het in heel Vlaanderen Buitenspeeldag. Kinderen en jongeren worden in heel wat gemeenten naar buiten gelokt met allerlei activiteiten. Dat is onder meer het geval in Pepingen. Daar organiseert de gemeente in Elingen allerlei gratis activiteiten. Onze RINGtv-reporter ging er met volle overgave mee buiten spelen.