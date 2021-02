Twaalf carnavalisten zingen Hallenaren ‘korozze’ in

Twaalf Halse carnavalisten hebben de handen in elkaar geslagen en een nieuw carnavalslied gemaakt. “Met ‘voesj doon’ willen we alle carnavalisten moed inzingen”, klinkt het. Carnaval in Halle kan door de coronapandemie al voor het tweede jaar op rij niet doorgaan.

Voor duizenden Hallenaren is carnaval het hoogtepunt van het jaar. Maar ook dit jaar zal er geen volksfeest zijn in de Zennestad. “Het is van de Tweede Wereldoorlog geleden dat het feest afgelast werd”, klinkt het teleurgesteld bij carnavalist Wouter Vandercammen. “Ondertussen zijn er spontaan initiatieven ontstaan om het carnavalsvuur brandend te houden ondanks de strenge coronamaatregelen.”

Organisator Halattraction heeft bijvoorbeeld opgeroepen om huizen en voortuinen te versieren. Twaalf Halse carnavalisten uit verschillende verenigingen lanceren dan weer het nummer ‘voesj doon’. “Het is een vrolijk nummer dat carnavalisten moed inzingt of ‘korozze’ zoals we hier in Halle zeggen”, vertelt zanger en carnavalist Wouter Vandercammen. “De conclusie is duidelijk: Wat er ook gebeurt, onze carnaval blijft bestaan”.

Bekijk hier de videoclip: