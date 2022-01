Twaalf gemeenten verwelkomen nieuwe schepenen

Drie gemeenten in Halle-Vilvoorde hebben sinds dit jaar een nieuwe burgemeester. Negen andere gemeenten voerden wijzigingen door in het schepencollege.

Deze week legde Simon De Boeck de eed af als burgemeester van Gooik. Michel Doomst verlaat de gemeentepolitiek. De vrijgekomen plaats in het schepencollege wordt ingenomen door Herman Anthoons. In Bever wisselen Kristof Cattie en Dirk Willem elkaar, zoals afgesproken, af als burgemeester en eerste schepen. Machelen kende woelige jaren op politiek vlak. Na drie jaar is Jean-Pierre De Groef er opnieuw burgemeester. Na de coalitiewissel nam Steve Claeys die rol tijdelijk op zich. Hij wordt weer eerste schepen. Peter Roose en Tessa Verberckmoes maakten vorig jaar al hun intrede in het schepencollege.

In Asse telt het schepencollege sinds dit jaar drie nieuwe gezichten. Edwin Fabri, Johan De Rop en Katleen Meersseman vervangen Rik De Baerdemaeker, Emiel Saerens en Joris Van den Cruijce. Ook in Ternat zijn er drie nieuwkomers. Christiane Servranckx, Timo Schoukens en Gunter Desmet zijn er niet langer schepen. Die rol is sinds Nieuwjaar weggelegd voor Greet De Feyter, Ines Swaelens en Kris De Meuter.

Zeven andere gemeenten kondigden de komst van één nieuwe schepen aan. In Beersel lost Bruno Lerminiaux Sonia Van Wanseele voor één jaar af. Grimbergen heeft met Chantal Lauwers een opvolger voor Yves Verberck. In Kapelle-op-den-Bos volgt Bruno Keuleers, zoals afgesproken, Hilde De Keersmaeker op. Johnny Van Droogenbroeck geeft in Liedekerke de fakkel door aan Rani Arys. Hannelore Velaerts is sinds 1 januari de jongste schepen van Vlaanderen. Zij neemt in Steenokkerzeel de plaats in van Liesbeth Degrève. In Zaventem was de wissel tussen Hamid Akaychouh en Alishan Özkan gepland. Zemst verwelkomt Dominique Van Haesendonck. Rozita Vervoort neemt er afscheid van het schepencollege.

In de meeste gemeenten gaan de schepenwissels gepaard met een herverdeling van de bevoegdheden.