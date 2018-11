Yannick Dehandschutter van restaurant Sir Kwinten in Lennik is volgens de gids de sommelier van het jaar. En ook Thomas Locus werd onderscheiden, zijn Brasserie Julie in Sint-Martens-Bodegem is bekroond tot brasserie van het jaar door Gault&Millau. Restaurant Alain Bianchin in Overijse is volgens de gids het beste restaurant in onze regio met 16,5 op 20.