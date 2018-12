“Het gaat om een pand langs de Houtemsesteenweg en één in de Hellingstraat in Vilvoorde”, vertelt dienstdoend procureur des konings Gilles Blondeau. “In de Houtemsesteenweg werden zowat 850 cannabisplanten aangetroffen, in de Hellingstraat ongeveer 375.” In de Hellingstraat werden drie mensen opgepakt. Twee van hen verschijnen morgen voor de onderzoeksrechter. Er is voorlopig geen verband gevonden tussen beide cannabisplantages.