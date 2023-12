Twee damherten gedood door stropers in bossen kasteel Drietoren: “Dit is een ongelooflijk laffe daad”

In de bossen aan kasteel Drietoren in Londerzeel zijn twee damherten op een verschrikkelijke manier om het leven gekomen. Het gaat duidelijk om het werk van stropers. De natuurinspectie werd verwittigd. De buurtbewoners reageren verontwaardigd. “Dit is een zeer laffe daad.”

In het bosrijke gebied in de omgeving van de Drietorenstraat, Watermolenstraat, de Haan en de Moorhoek leeft een populatie van een twaalftal damherten. Het gaat om wilde dieren, maar ze zijn enigszins gedomesticeerd. Zo overnachten ze vaak onder een afdak bij een van de bewoners. Ze worden ook regelmatig bijgevoederd in het bos. De dieren zijn er daarnaast ook niet vies van om wat voedsel te komen bedelen bij de bewoners. “Ze zijn hier kind aan huis”, klinkt het.

De kudde van gekende damherten is wel nog intact zo blijkt. Waar de twee gedode dieren dan vandaan komen, is onduidelijk. “Het gaat om een jonge bok en een zeer jong damhert”, legt Frank Pas uit de Drietorenstraat uit. “Ze zijn aangetroffen in een modderpoel met een stalen strop rond de nek. Bij een van hen is er ook een schotwonde net achter het oor zichtbaar. Het is sowieso een vreemd verhaal. We vermoeden dat ze elders zijn afgemaakt. Misschien zijn ze door de stropers inderhaast uit hun jeep getrokken omdat ze dreigden betrapt te worden. Of de stalen draad van de stropers is, is onduidelijk. Misschien is het hert nadat het geschoten werd in de schrikdraad gelopen. Een andere mogelijkheid is dat de damherten hier in het bos werden uitgezet en dan zijn geschoten, maar dat is toch eerder onwaarschijnlijk.”

Pas, die dagelijks in het gebied wandelt, is net als de rest van de buurt niet goed van de lugubere vondst. “In een wereld waar al zoveel ellende heerst, kom je op een boswandeling in je achtertuin dergelijk tafereel tegen...”, zucht hij. “Het waren damherten die vrolijk konden genieten van ons weinige groene landschap dat nog rest. Dit is een ongelooflijke laffe en walgelijke daad.”

De natuurinspectie van het Agentschap Natuur en Bos werd op de hoogte gesteld. Deze instantie ziet erop toe dat de regels voor natuurbescherming worden nageleefd, zowel in de domeinen van Natuur en Bos als daarbuiten. “Zij zullen de zaak onderzoeken. Hopelijk worden de daders snel gevat.”