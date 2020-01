Twee gewonden bij gasontploffing in restaurant

In Jezus-Eik, een gehucht van Overijse, zijn vanmiddag twee personen lichtgewond geraakt bij een gastontploffing in een restaurant. De materiële schade is aanzienlijk.

De gasontploffing deed zich vanmiddag rond kwart over drie voor in de keuken van restaurant Le Rustic aan de Brusselsesteenweg in Jezus-Eik. Op het moment van de ontploffing waren vijf personen aanwezig in de zaak. Twee daarvan raakten lichtgewond en werden voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Het zou gaan om de eigenaar van het restaurant en zijn moeder.

De materiële schade aan de achterkant van het restaurant is groot. Een deel van het dak werd weggeblazen, de kelder en de keuken zijn volledig vernield. Het incident veroorzaakte heel wat verkeerschaos. De afritten op de E411 in Jezus-Eik waren een tijdlang afgesloten in beide richtingen. Dat veroorzaakt lange files op de binnenring rond Brussel. Daar is het momenteel een uur aanschuiven vanaf Zaventem.

Foto: Google Streetview