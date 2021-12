Twee gewonden bij ongeval tussen trein en bestelwagen

In Opwijk is een bestelwagen dinsdagavond gegrepen door een passagierstrein. Bij het ongeval vielen minstens twee gewonden. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Het ongeval gebeurde dinsdagavond rond 21 uur aan de overweg in de Fabriekstraat, vlak bij het station van Opwijk. De omstandigheden zijn nog onduidelijk. Vermoedelijk viel een bestelwagen in panne op de overweg. Het voertuig werd gegrepen door een passagierstrein. De treinbestuurder raakte lichtgewond. In de bestelwagen zou één persoon zware verwondingen hebben opgelopen. Twee andere inzittenden bleven ongedeerd, net als een negentigtal treinreizigers.

Spoorwegbeheerder Infrabel benadrukt dat inzittenden van een voertuig dat vast komt te zitten op een overweg zich zo snel mogelijk in veiligheid moeten brengen. “Aan elke overweg hangt een sticker met de straat, de gemeente, het nummer van de overweg en het lijnnummer”, verduidelijkt Thomas Baeken van Infrabel. “Als die informatie zo snel mogelijk wordt doorgegeven aan de hulpdiensten, kunnen we het treinverkeer in de omgeving stilleggen om ongevallen te vermijden.”