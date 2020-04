Twee jaar cel voor vrouw die ongeneeslijk zieke Femke oplichtte

Een 53-jarige vrouw is bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar en een geldboete van 5.000 euro. De vrouw zamelde geld in voor Femke De Pauw uit Opwijk, een 11-jarig meisje dat lijdt aan een ernstige spierziekte, maar stak de opbrengst uiteindelijk in haar eigen zak. Volgens Het Nieuwsblad is de oplichtster momenteel onvindbaar.

In februari 2016 diende de vader van het meisje klacht in, nadat hij enkele maanden eerder was benaderd door JPD Management. De organisatie zou acties op poten zetten om Femke financieel te helpen, maar de opbrengst heeft het gezin van het 11-jarig meisje nooit gezien. Ook een geplande benefietavond vond nooit plaats.

Nu is een 53-jarige vrouw bij verstek veroordeeld tot een celstraf van twee jaar en een boete van 5.000 euro. Ze zou in Turkije verblijven, maar is onvindbaar. Haar man, die feitelijke bestuurder zou zijn geweest van de organisatie, is ondertussen overleden.

In 2017 zamelden de Opwijkenaars alsnog bijna 20.000 euro in voor Femke.

FOTO: archief RINGtv