Twee kampioenen uit onze regio op Provinciaal Kampioenschap wielrennen

Gisteren vond in Wemmel het Provinciaal Kampioenschap wielrennen voor beloften en eliterenners zonder contract plaats. De organisatie was in handen van WTC Wemmel, officieel de ‘Koninklijke Sportvrienden van ’t Kapelleke’ genoemd. Affligemnaar Stef Rogier won de wedstrijd voor de elitrenners zonder contract. Assenaar Brent Van Mulders was de eerste belofte die over de streep kwam.