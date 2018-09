In Asse zijn gisteravond twee gewonden gevallen bij een keukenbrand in een appartementsgebouw langs de Gasthuisstraat.

De hulpdiensten werden rond kwart voor acht opgeroepen voor een frietketelbrand in de keuken van een flat op de eerste verdieping. De brandweer kon niet verhinderen dat de keuken zo goed als volledig uitbrandde, maar wel dat het vuur oversloeg. Het appartement is onbewoonbaar. De bewoonster werd naar het ziekenhuis gebracht met brandwonden en rookvergiftiging. Ook een andere bewoonster van het gebouw ademde rook in en moest naar het ziekenhuis.