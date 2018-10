Gisteravond is een ernstig verkeersongeluk gebeurd op de A8-snelweg in Halle. Een motard werd aangereden door een auto. De auto kwam met een harde klap terecht tegen een verlichtingspaal.

Twee mensen in levensgevaar na ongeval op A8 in Halle

Iets na 21 uur gisteravond reed een personenwagen een motorrijder aan toen die op het kruispunt van de A8 met de Rodenemweg afsloeg. De motorrijder en de bestuurder van de personenwagen raakte allebei levensgevaarlijk gewond.

"Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de motorrijder door het rode licht is gereden en nadien tegen de auto is gereden. De motorrijder verkeert nog altijd in kritieke toestand. Er is een verkeersdeskundige aangesteld om de zaak te onderzoeken," zegt Bert Vandeborne van het parket Halle-Vilvoorde.

Foto: ZVBW