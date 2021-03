Twee miljoen euro subsidies voor meer groen in de Vlaamse Rand

De Vlaamse Regering lanceert een projectsubsidie voor meer toegankelijk groen in de Vlaamse Rand. Hiermee wil ze lokale besturen, verenigingen en organisaties aanmoedigen om de leefkwaliteit van de bewoners een boost te geven. In het totaal maken Vlaamse ministers Ben Weyts en Zuhal Demir twee miljoen euro vrij.

Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir (N-VA) en Vlaams minister van de Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA) lanceerden hun nieuwe projectsubsidie op Wereldbosdag. Met de subsidies wil de Vlaamse overheid het aanbod van toegankelijke en belevingsvolle natuur voor de randbewoners vergroten. Sinds de coronacrisis beseft de samenleving meer dan ooit hoe belangrijk natuur en een gezonde leefomgeving is voor hen.

In het totaal maakt de Vlaamse overheid twee miljoen euro vrij voor lokale besturen, verenigingen en organisaties. Met dat geld kunnen zij hun groene plannen realiseren. “We willen niet alleen behouden wat we hebben, we willen ook zorgen voor éxtra groen en éxtra bomen in de Vlaamse Rand”, zegt minister Weyts. “Het groene karakter van de Rand zal zo verder versterkt worden. En alle inwoners van onze mooie regio zullen nog meer kunnen genieten van toegankelijke groene plekken”.

Tot 15 mei 2021 kunnen verenigingen, organisaties en lokale besturen projectvoorstellen indienen. Meer informatie over ‘Projectsubsidies Groene Rand’ vind je op de website van Natuur en Bos.

Heldenbos

Minister Demir plantte voor de gelegenheid ook een boom in het nieuwe Heldenbos in Halle. “Het idee komt van burgerinitiatief ‘bedanktmerci’. Dat is een ode aan de mensen die ons door de pandemie hebben gesleurd”, zegt Zuhal Demir. Begin februari gingen aan het Lembeekbos al zo’n 5.400 boompjes de grond in. Het nieuw stukje bos bevindt zich ook op een boogscheut van het Hallerbos. Vlaanderen hoopt in de toekomst verschillende bossen te kunnen verbinden.