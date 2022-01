Twee nieuwe bufferbekkens moeten Beersel behoeden voor wateroverlast

Beersel laat dit jaar extra bufferbekkens aanleggen onder het Kerkplein en de Hoogkouter in Dworp. Dat is één van de maatregelen die de gemeente neemt om wateroverlast op haar grondgebied tegen te gaan.

Verschillende delen van Beersel bleven het voorbije jaar niet gespaard van waterellende. Het gemeentebestuur zet daarom sterk in op nieuwe opslagcapaciteit. “Op dit moment bereiden we samen met rioolbeheerder FARYS twee nieuwe bufferbekkens in Dworp voor”, zegt burgemeester Hugo Vandaele. De gemeente zou zo in het totaal dertien bufferbekkens tellen. De burgemeester wil daarnaast laten uitzoeken op welke locaties wachtbekken en erosiepoelen aangelegd kunnen worden. “De Zenne blijft onze grootste zorg. Op ons grondgebied is er nog weinig plaats om te bufferen. We moeten hopen dat Waalse gemeenten bereid zijn om ingrepen te doen zodat er geen grote hoeveelheden water naar onze gemeente stromen”, besluit Vandaele.