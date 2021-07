Twee snellaadstations geopend op snelwegparking Peutie

Op de snelwegparking langs de E19 in Peutie (Vilvoorde) kunnen bestuurders van elektrische wagens voortaan in beide richtingen hun voertuig opladen. Deze middag werden daar de eerste twee snellaadstations van Fastned langs Vlaamse autosnelwegen geopend. Op de snelwegparking kunnen enkel rijders van elektrische wagens hun auto opalden. Voor onder meer benzine- en dieselwagels zijn er geen pompen.

Tijdens de eerste helft van dit jaar kwamen er 22.500 elektrische wagens bij in België. “Om het snel groeiende aantal voertuigen te voorzien van stroom, zijn laadstations cruciaal”, zegt Michiel Langezaal, CEO van het Europese snellaadbedrijf Fastned. “Daarom openen we vandaag in Peutie onze eerste twee snellaadstations langs de snelwegen in Vlaanderen.” Zowel in de richting van Brussel als in de richting van Antwerpen zullen bestuurders van elektrische wagens hun voertuigen kunnen opladen. In een kwartier kunnen ze tot 300 kilometer bereik snelladen met stroom van zon en wind.

Agentschap Wegen en Verkeer wil momenteel dertien snelwegparkings in Vlaanderen voorzien van snellaadstations. Maar ook op andere wegen zal het aantal laadpalen uitbreiden “In lijn met de Europese doelstelling willen we tegen 2025 35.000 laadpalen plaatsen op onze Vlaamse wegen, dat is één publieke laadpaal per tien elektrische wagens”, verduidelijkt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “Door het Europees netwerk uit te breiden, maken we de overstap naar een elektrische auto steeds makkelijker”, besluit Langezaal.

Op termijn zal er ook een snellaadstation langs de E40 in Affligem komen.