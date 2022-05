Twee vrachtwagens al een jaar in overtreding: "Niemand krijgt ze weg"

Op de Nieuwelaan in Meise staan twee vrachtwagens al meer dan een jaar fout geparkeerd in een zone waar ze niet mogen staan. Maar een oplossing is nog niet meteen in zicht.

Wat vooraf ging: zowat een jaar geleden staan twee grote bestelwagens fout geparkeerd op de Nieuwelaan, niet ver van het warenhuis Okay. De verkeerswet is duidelijk: bord E9B: “Parkeren uitsluitend voor auto’s”. Maar de zone aan de Nieuwelaan wordt al langer ingenomen door grote bestelwagens, vrachtwagens, enzomeer… Tot ergernis van heel wat buurtbewoners.

“Het kan toch niet zijn dat we na een jaar protesteren niets bereiken?”, zucht buurtbewoner Pol Claes (72). “Ik verwittigde de burgemeester, schreef brieven naar de politiezone KLM, maar die twee grote bestelwagens blijven maar staan nu al meer dan een jaar. Het zijn nochtans Belgische nummerplaten, dus dat moet toch niet zo moeilijk zijn om hen te traceren? Het onkruid groeit inmiddels onder de voertuigen. Het is geen zicht en het is bovendien niet veilig. Je hebt geen overzicht op de straat.”

Reactie burgemeester en politie

Burgemeester Gerda Van Den Brande (N-VA) werd op de hoogte gebracht van de situatie. “Ik heb dit eerder doorgegeven aan de politiezone”, stelt ze. “k heb hierover geen bevoegdheid. Dat dit al een jaar duurt is niet oké. Die voertuigen horen daar niet te staan, maar het is enkel de politie die kan optreden.”

Dienstdoend korpschef Veerle Kerremans van de zone KLM zegt dat er wel degelijk wordt opgetreden. “In dit geval zijn er al tien onmiddellijke inningen uitgeschreven”, zegt Kerremans. “Maar we kunnen die voertuigen niet zomaar bestuurlijk laten takelen. Daarvoor is toestemming nodig van het Parket Halle-Vilvoorde. We gaan zeker nog verder werken op dit dossier, maar kunnen nu niet veel meer doen. Maar we treden wel degelijk op.”

Het bedrijf waarbij de voertuigen ingeschreven zijn, komt uit Liedekerke en wordt binnenkort gecontacteerd om een oplossing te vinden.