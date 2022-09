Twee weken hinder op Mechelsesteenweg Nossegem door herasfaltering

Het Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt vanaf maandag de bovenste laag asfalt op de Mechelsesteenweg in Nossem, tussen de nieuwe verkeerslichten aan de Erpsestraat en het kruispunt met de Leuvensesteenweg. De Mechelsesteenweg wordt 14 dagen volledig afgesloten in beide richtingen. Wegen en Verkeer verwacht aanzienlijke verkeershinder in de buurt.

De asfalt wordt over een afstand van 700 meter vernieuwd, zowel op de rijbaan als op de aanliggende fietspaden. Het verhoogde fietspad in kasseien in beide richtingen blijft gewoon behouden.

Fietsers en voetgangers kunnen nog door de werfzone gaan. Het doorgaand verkeer volgt een omleiding richting Kortenberg via de rotonde aan de Tervuursesteenweg in Steenokkerzeel naar de Kortenbergsesteenweg om de Leuvensesteenweg te bereiken. Zwaar verkeer wordt via de E40 en de Ring rond Brussel omgeleid.

Het station van Nossegem ligt nog net in de werfzone en is via de Mechelsesteenweg enkel nog te voet en per fiets bereikbaar. Lokaal autoverkeer kan enkel de kleinere parking van het station aan de Perronstraat bereiken, doordat de gemeente een aantal zijstraten aan de werfzone tijdelijk als tweerichtingsstraat instelt. In die straten geldt een parkeerverbod. Het gaat om de Hubert Wauteletstraat, Joseph D’Hondtstraat, Pachthofstraat en de Burggrachtstraat.