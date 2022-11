De zakken scheurden vanmiddag rond 12u30 open bij én van de vestigingen van Dandoy in Mollem. Welke chemische stof ontsnapte, is nog niet duidelijk. Maar de brandweer is massaal ter plaatse. Twee personeelsleden van het bedrijf die in contact kwamen met het product zijn preventief naar het ziekenhuis gebracht.

Maatregelen buiten de site zijn niet nodig. De volledie industriezone blijft dus toegankelijk.