In het centrum van Halle heeft er dinsdagvanavond opnieuw een steekpartij plaatsgevonden. Twee personen zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Dat meldt Het Laatste Nieuws. Vorige week werd in de Halle al een 15-jarige jongen neergestoken.

Tweede steekpartij in enkele dagen tijd in Halse binnenstad

Het incident speelde zich net als vorige week af in de buurt van de Basiliekstraat. De steekpartij ontstond vermoedelijk na een vechtpartij tussen twee groepjes. En persoon werd geraakt in het been, de vermoedelijke dader had verwondingen aan de hand en pols. Geen van beiden verkeert in levensgevaar, maar ze werden wel alletwee voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt de zaak en het parket werd ingelicht.

Het is de tweede steekpartij in enkele dagen tijd in Halle. Vorige week vrijdag vond er eveneens in de Basiliekstraat al een steekpartij plaats. De 17-jarige dader gaf zichzelf intussen aan bij de politie en moest geopereerd worden aan zijn hand. Het 15-jarige slachtoffer mocht de avond van de steekpartij het ziekenhuis al verlaten.