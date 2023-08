Tweedehandswinkel verhuist tijdelijk wegens verbouwingen: “Maar daarna zal die dubbel zo groot zijn”

De tweedehandswinkel aan de Mechelseweg in Kapelle-op-den-Bos is tijdelijk verhuisd naar het Jeugd Ontmoetingscentrum (JOC) aan de Guido Gezellelaan, waar de winkel met een pop-up start. De winkel in de Mechelseweg wordt verbouwd en zal tegen volgende zomer dubbel zo groot zijn.

“De tweedehandswinkel op de gelijkvloerse verdieping in de Mechelseweg was dringend aan renovatie toe”, zegt schepen van Openbare Werken Geert Van de Voorde (N-VA). “Het gebouw wordt volledig gestript. Onderdelen in asbest, zoals oude buizen, worden veilig verwijderd. De winkel wordt tegelijk vergroot en zal 160 m2 groot zijn. Dat is mogelijk omdat de twee garages achterin de winkel mee in het project worden opgenomen.”

“Bovenop de winkel zijn twee noodwoningen in appartementen voorzien. Die worden verbouwd en omgevormd tot vier noodwoningen. Die kunnen worden gebruikt door mensen die bijvoorbeeld na een brand nergens meer terecht kunnen, omdat hun huis onbewoonbaar is.” Het totaalproject kost zo’n 550.000 euro

“Tegen de zomer volgend jaar zouden de verbouwingswerken klaar moeten zijn. Intussen kan de tweedehandswinkel, die door een lid van het gemeentepersoneel wordt uitgebaat, als pop-up openen op de site van het Sociaal Huis in het JOC.”



Ontmoetingsplek

“De nieuwe tweedehandswinkel wordt meer dan een winkel alleen”, zegt schepen van Sociaal Beleid Ilse Rymenants (Groen). “Het wordt ook een ontmoetingsplek met een praatcafé. We willen er creativiteit, onderlinge verbinding en beleving aanwakkeren. Er is een stuurgroep opgericht om na te gaan welke activiteiten er kunnen plaatsvinden. Duurzaamheid staat daarbij ook centraal.”

Inmiddels opent in de Zetselstraat 11 in het consultatiebureau van Kind en Gezin ook het Mamadepot van Ferm. “Die werking staat los van de gemeente, maar we houden natuurlijk wel rekening met het aanbod”, vertelt Rymenants. “Zo worden er tweedehandsspullen voor kinderen aangeboden, met de focus op de groep tot twaalf jaar. Het Mamadepot wordt ook een ontmoetingsplek en er worden workshops, spelnamiddagen of infomomenten georganiseerd.”



Openingsuren

Het Mamadepot is open elke tweede vrijdag van de maand van 15 tot 18 uur en elke tweede zaterdag van de maand van 10 tot 13 uur. “Omdat die openingsuren beperkter zijn dan de gemeentelijke tweedehandswinkel, zullen er in de tweedehandswinkel ook nog beperkt kinderspullen worden aangeboden, al zal de focus op plus twaalfjarigen en volwassenen liggen”, besluit Rymenants.

De pop-up tweedehandswinkel in het JOC in de Guido Gezellelaan 2 is open op maandag en woensdag van 14 tot 18 uur, donderdag van 9 tot 13 uur en zaterdag van 9 tot 12 uur. Meer informatie over het Mamadepot vind je op deze website.