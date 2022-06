Twintiger uit Beersel veroordeeld tot 40 maanden cel voor zedenfeiten

Een jonge twintiger uit Beersel is veroordeeld tot 40 maanden cel nadat hij jarenlang minderjarige meisjes dwong om naaktfoto’s naar hem door te sturen. Het jongste slachtoffer was amper 9 jaar oud. Naast de effectieve gevangenisstraf beval de rechtbank om een bijkomende terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank voor een periode van vijf jaar.

Als minderjarige kwam de man uit Beersel al in aanraking met de jeugdrechtbank voor zedenfeiten, waar hij een veroordeling opliep en een begeleiding bij I.T.E.R. (Centrum voor Preventie, Begeleiding en Behandeling van Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag, nvdr.) opgelegd kreeg. Veel zoden bracht dat niet aan de dijk. Van 2015 tot 2018 zette hij meerdere minderjarige meisjes aan tot het versturen van naaktfoto’s. De man deinsde er daarbij niet voor terug om bedreigingen te uiten tegen de slachtoffers, waarvan de jongste nog geen 10 jaar was.

De man moest zich vorige maand verantwoorden voor aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreigingen, het opwekken van ontucht, afpersing, belaging en het bezit van kinderporno. Hij was niet aanwezig op het proces, waar zijn advocaat tevergeefs de vrijspraak had gepleit. Volgens de raadsman was de beklaagde het slachtoffer geworden van complottheorieën en was zijn Facebook-account, waarmee hij contact had gelegd met de slachtoffers, gehackt.

De rechtbank geloofde niets van dat verhaal en veroordeelde de twintiger vrijdag tot een effectieve gevangenisstraf van 40 maanden met een bijkomende terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank voor een periode van 5 jaar. De rechtbank hield onder andere rekening met het verleden van de beklaagde en de verslagen van de deskundigen, die zeer onrustwekkend waren. Daaruit bleek dat de man immatuur, afgevlakt, sociaal bevreemd en obsessief is. Nog volgens de deskundigen heeft de man neiging tot pedofilie, heeft hij geen schuldinzicht en is het gevaar voor recidive heel groot.

Intussen lopen er in Leuven nog andere gerechtelijke onderzoeken tegen de twintiger, die overigens geen onbekende is in Beersel. In 2018 kwam hij nog op bij de lokale verkiezingen en hij zetelde ook nog in het lokale bestuur van zijn partij. Toen ze daar lucht kregen van de feiten waarvan hij toen verdacht werd, werd hij uit de partij gezet.